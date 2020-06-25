مدنى عباس: استئناف تسجيل وتنظيم عمل الجمعيات التعاونية

أصدر مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة قرارا وزاريا باستئناف التسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية ألغى بموجبه القرار الوزارى السابق رقم (47) لسنة 2020م الخاص بإيقاف تسجيل وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية بغرض تنظيمها.

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من جانبه أكد على عبدالله وكيل وزارة الصناعة و التجارة فى تصريح (لسونا) أن القرار يسمح باستئناف تسجيل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية الجديدة عقب اكتمال الأطر التنظيمية والنظام الالكترونى لتسجيلها وفقا للضوابط الواردة بقانون التعاون والقواعد الملحقة به والمنشورات الصادرة من مسجل عام الجمعيات التعاونية.

ودعا الوكيل مسؤولي الولايات بالإسراع فى مراجعة جمعياتهم ومؤسساتهم واتحاداتهم التعاونية و توفيق أوضاعها والشروع فى تسجيل جمعيات جديدة وفق مبادئ الحركة التعاونية واعتمادها من قبل مسجل الجمعيات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)