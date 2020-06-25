الرئيس الأريتري يصل البلاد

التاريخ: 25-يونيو-2020
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وصل إلى مطار الخرطوم صباح اليوم الرئيس الأريتري اسياس أفورقي فى زيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة أيام وكان فى إستقباله رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعدد من المسئولين بالدولة من مجلسي السيادة الإنتقالي والوزراء.
وستلتئم جلسة مباحثات اليوم بالقصر الجمهوري بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والرئيس الأريتري تبحث مسيرة العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
وبحسب سونا، ستنعقد لقاءات للرئيس أفورقي خلال اليومين المقبلين مع المسؤولين بالدولة تشمل الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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