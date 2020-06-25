النائب العام: استرداد أموال رموز النظام السابق من الخارج عملية معقدة

وصف النائب العام تاج السر الحبر عملية استرداد الأموال المهربة الى الخارج من قبل رموز النظام السابق بأنها(معقدة جدا من الناحية القانونية والإجرائية)، لارتباطها بمصارف خارجية وأسواق مال عالمية، وقال إنها تحتاج للهدوء والسرية حتى لا تؤثر سلبا على مجرى التحريات.

واتهم الحبر في مقابلة تلفزيونية بعض الجهات الحكومية، بعدم تقديم المعلومات اللازمة والضرورية في بعض الملفات موضع التحقيق من قبل النيابة العامة.

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وبحسب صحيفة الجريدة، أكد الحبر أن المحتجزين من رموز النظام السابق بسجن كوبر يجدون الرعاية الصحية الكاملة (أكثر مما يمنحه لهم القانون).

وأشار الحبر لوجود تعقيدات قانونية وإجرائية في ملف تسليم المتهمين في جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وطالب النائب العام بإجراء تعديلات قانونية وتشريعية متعلقة بالتعامل مع تلك الجرائم، ونادى بضرورة وصول الجهات العليا في الدولة لرؤية مشتركة بخصوص ملف المحكمة الجنائية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)