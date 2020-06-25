مواطنو صالحة يهددون باغلاق الكباري احتجاجاً على انقطاع المياه والكهرباء

اغلق مواطنو منطقة صالحة بالريف الجنوبي لمدينة ام درمان الطريق الرئيسي صالحة ، جبل اولياء واضرموا النيران في اطارات السيارات احتجاجاً على انقطاع المياه والكهرباء، ووضع المُحتجون متاريس واشعلوا النيران على طول طريق صالحة مما ارغم المارة واصحاب السيارات اللجوء الى الطرق الداخلية.

وهدد المحتجون بإغلاق الكباري وقال احد المُحتجين لـ”الجريدة” ان مواطني صالحة يعيشون فى اوضاع بالغة التقعيد نتيجة للعطش وانقطاع المياه ما يقارب الاسبوع بالإضافة للانقطاع المتكرر للكهرباء ولساعات طويلة خاصة ساعات النهار، مبينا ان شركة الكهرباء لم تعلن عن برمجة للقطوعات ولكن تمارسها يوميا وبصورة راتبة، وقال: هذا اجحاف فى حق المواطين خاصة وانهم يدفعون فواتير الكهرباء مقدماً .

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ومن جهته قال مواطن اخر لـ” صحيفة الجريدة” ان الاحتجاحات وإغلاق الطريق رفضا للممارسات التي تتم من قبل هيئة المياه و شركة الكهرباء تجاه مواطنو الريف الجنوبي، وهدد بتصعيد القضية وإغلاق الكباري اذا لم تحل القضية جذريا، مبينا ان نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو سعى لحل مشكلة مياه صالحة وتبرع بمحطة مياه جديدة لكن مازالت المشكلة قائمة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)