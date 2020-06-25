اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مساعدات من الاتحاد الاوروبي للسودان لمواجهة جائحة كورونا

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وقع وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، اتفاقية بمبلغ 11 مليونا و500 ألف يورو، كتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتقديم العون الفني والتحليل والرصد والفحص والعلاج من فيروس .

ووصلت إلى مطار الخرطوم الأربعاء شحنة مساعدات يصحبها فريق طبي من الاتحاد الأوروبي، برفقة وفد أوروبي برئاسة جانيز لينارزيتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، وكان في استقباله وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، ووزيرة الخارجية أسماء عبدالله.

وقال وزير الصحة السوداني إن المساعدات التي وصلت الاربعاء عبارة عن ملابس واقية ومعدات طبية للكادر الطبي والمتطوعين، بجانب أدوية ستذهب للهلال الأحمر السوداني ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمات طوعية أجنبية لتوزيعها على المواطنين، خاصة النازحين والمتأثرين بالحروب.

وأوضح أن الوضع بالسودان يحتاج لمزيد من الجهد، حيث إن حالات الاصابة بكورونا بلغت أكثر من 8 آلاف و500 إصابة، لافتا إلى أن السودان يسعى إلى توسيع رقعة الفحص بالولايات، إلى جانب إجراء مزيد من الفحص الاستباقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات من الاتحاد الاوروبي للسودان لمواجهة جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا