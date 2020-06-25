مساعدات من الاتحاد الاوروبي للسودان لمواجهة جائحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، اتفاقية بمبلغ 11 مليونا و500 ألف يورو، كتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتقديم العون الفني والتحليل والرصد والفحص والعلاج من فيروس كورونا.

ووصلت إلى مطار الخرطوم الأربعاء شحنة مساعدات يصحبها فريق طبي من الاتحاد الأوروبي، برفقة وفد أوروبي برئاسة جانيز لينارزيتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، وكان في استقباله وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، ووزيرة الخارجية أسماء عبدالله.

وقال وزير الصحة السوداني إن المساعدات التي وصلت الاربعاء عبارة عن ملابس واقية ومعدات طبية للكادر الطبي والمتطوعين، بجانب أدوية ستذهب للهلال الأحمر السوداني ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمات طوعية أجنبية لتوزيعها على المواطنين، خاصة النازحين والمتأثرين بالحروب.

وأوضح أن الوضع بالسودان يحتاج لمزيد من الجهد، حيث إن حالات الاصابة بكورونا بلغت أكثر من 8 آلاف و500 إصابة، لافتا إلى أن السودان يسعى إلى توسيع رقعة الفحص بالولايات، إلى جانب إجراء مزيد من الفحص الاستباقي.