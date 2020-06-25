حميدتي يدعو الشباب للانخراط في العمل الخاص بالانتاج والزراعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو عن مخرج السودان الحقيقي من المشكلات التي يعانيها.

ودعا حميدتي شباب السودان للانخراط في العمل الخاص بالانتاج والزراعة، وقال إنه يمتلك طاقات هائلة يجب تفجيرها في مشاريع الإنتاج المختلفة والتي على رأسها الزراعة خصوصا أن السودان حباه الله بثروة طبيعة في المياه،فضلا عن الثروات القومية الاخري في المعادن والثروة الحيوانية وغيرها.

وامتدح حميدتي التطور الذي حدث في اثيوبيا، ممثل في الصناعات والبنية التحتية، والتطور .

ويعيش السودان أزمة اقتصادية خانقة، ورثها من النظام السابق، قادت لتكوين اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، والذي أقر في وقت سابق بأن البلاد تعيش أزمة إقتصادية خانقة، تحتاج لوحدة الصف و تضافر الجهود، وأكد أنه سيتم تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة في القريب العاجل

وكان قد أطلع حميدتي خلال زيارته الأخيرة لإثيوبيا على تجربة إثيوبيا في مجال تطوير البني التحتية والمدن الصناعية والتقانات الزراعية والسكك الحديدية، واشاد بالتجربة الاثيوبية في زراعة أكثر من خمسة مليون شتلة.