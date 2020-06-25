إدارة مكافحة العدوى والوبئيات: وزارة الصحة تتبراء من النتائج الصحية الناجمة عن تصرف هيئة الطيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مدير عام إدارة مكافحة العدوى والوبئيات بوزارة الصحة اﻻتحادية د.بابكر المقبول عن عدم التزام هئية الطيران المدني بالخطة المتفق عليها بشأن عودة العالقين.

وقال المقبول إن هيئة الطيران تعدت الحد المعقول من الرحلات مما جعل من الصعب على وزارة الصحة السيطرة والرقابة ﻻفتا إلى ان هذا سيعود بعواقب وخيمة على الموقف الوقائي بالبلاد.

واكد المقبول في تصريح له أن وزارة الصحة تتبراء من النتائج الصحية الناجمة عن تصرف الهيئة معتبرا ان هذا الدخول هو بمثابة فتح صريح للاجواء السودانية

وأوضح أن هئية الطيران جلبت للبلاد عشرات الرحلات في يوم واحد دون تخطيط او جاهزية مع وزارة الصحة وحمل المسؤولية الي من الزمهم على هذا العمل مستنكرا هذا السلوك وعدم الافصاح والوضوح عن جدول الرحلات المجدولة للوصول لمطار الخرطوم من هئية الطيران المدني لوزارة الصحة مشيرا الي ان ما تم من خطوات فنية كان يمكن من خلال تطبيقه المتابعة والسيطرة علي القادمين لو كان عددهم في الحد المعقول بالعددية التي يسهل متابعتها في المنازل باقمة الحجر المنزلي والمتابعة عبر الهاتف مع الزيارات المنزلية واضاف ان المطلوب من التجربة هو تقيم وكشف اثار عودة العالقين على صحة البلاد ومعالجة اﻻخطار من التجربة مستنكرا ما حدث بهذه العددية

واردف: “وهي اعداد فوق قدرة وزارة الصحة” وسمى ذلك باﻻمر الخطير’ واضاف ان الكشف الذي تم على العائدين من العالقين حقق ما يمكن ان ينفذ بالحجر لحين ظهور النتيجة واوضح ان من ثبتت سلامته يمكنه مغادرة اماكن الحجر المخصصه مع التزام بالحجر المنزلي لمدة14يوم وان من لم يثبت اصابته يعزل بالمستفيات المخصصة للعزل بينما اشار د.المقبول الى أن أي تكهنات لرفع الحظر او تمديده امر سابق لاوانه رغم ان اعداد اﻻصابة بفيروس كورونا في تناقص.