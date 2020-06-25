وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لحمدوك دعم واشنطن لمؤتمر “شركاء السودان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لرئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، دعم بلاده لمؤتمر “شركاء السودان”، الذي يقام اليوم الخميس، وذلك في إطار الالتزام بدعم الفترة الانتقالية والحكومة في السودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان الاربعاء أن حمدوك تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحث خلاله الطرفان الشراكة بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة.

وتناول الطرفان بالنقاش الإجراءات المتعلقة بملف العقوبات الأمريكية وحذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والتطورات المتوقع حدوثها في هذا الجانب.

من جانبه، شكر رئيس الوزراء السوداني، الوزير الأمريكي على اتصاله وعلى دعم الحكومة الأمريكية للسودان من أجل التحول الديمقراطي.