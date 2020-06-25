شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدأ الرئيس الاريتري اسياس افورقي اليوم زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان لبحث مسيرة العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

كما سيلتقي الرئيس افورقي خلال الزيارة بكل من النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسياس افورقي يزور الخرطوم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.