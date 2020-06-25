للنساء المصابات بالسكري.. دواء شائع قد يمنع الوفاة بكورونا

كشفت دراسة جديدة عن دواء يمكنه أن يساعد في تقليل حالات الوفاة في صفوف المصابين بفروس كورونا ممن يعانون من مرض السكري، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ويدور الحديث عن دواء الميتفورمين الشائع الاستخدام لدى مرضى السكري، إذ وجدت الدراسة أن الدواء قلل من خطر الوفاة من فيروس كورونا بنسبة 24 بالمئة لدى النساء المصابات بداء السكري.

ويوصف دواء الميتفورمين عادة لمواجهة الإفراط في إنتاج السكر من قبل الكبد، ولتحسين استجابة الجسم للأنسولين، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل البريطانية.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة على أكثر من 15 ألف شخص، بحسب اسكاى نيوز عربية أن الدواء الذي قلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا لدى النساء، لا يمنح على ما يبدو الرجال الحماية ذاتها.

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ويعد دواء الميتفورمين رابع أكثر الأدوية الموصوفة شيوعًا في الولايات المتحدة، وفقًا لللمجمعة الطبية “مايو كلينيك”، وهو أحد الأدوية الأكثر استخداما لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، والذين يصل عددهم إلى حوالي 30 مليون أميركي.

وتؤدي مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري إلى تراكم السكر أو الجلوكوز في الدم، وكلاهما يؤدي إلى الالتهاب، والالتهاب نفسه يمكن أن يجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين. ويساعد دواء الميتفورمين على التحكم في مستويات السكر في الدم، وبالتالي مستويات الالتهاب.

وشملت الدراسة 15 ألفا و380 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، من بينهم 6 آلاف و256 شخصا مصابون بداء السكري أو السمنة ومن بين مرضى السكري المصابين بفيروس كورونا الذين شملتهم الدراسة، كان هناك 2333 مريضا يتناولون دواء الميتفورمين.

وعلى الرغم من أنه توفي ما يقرب من 19 بالمئة من جميع الذين يعانون من السمنة أو السكري، كان أولئك الذين يتناولون الميتفورمين أقل عرضة بنسبة 16 في بالمئة للموت بسبب فيروس كورونا وكانت النساء اللواتي يستخدمن الميتفورمين أقل عرضة للوفاة بنسبة 21 إلى 24 في بالمئة بسبب الفيروس، وهو انخفاض مهم من الناحية الطبية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )