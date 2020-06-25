بيان من منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر حول مليونية 30 يونيو

أصدرت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، بيانا اليوم الخميس، قررت فيه الخروج في مليونية 30 يونيو، لاستكمال مهام الثورة وتقويم الحكومة المدنية ودعمها للقيام بمهامها بما يرقى لعظمة وتضحيات وتطلعات وآمال الجماهير.

فيما يلي نص البيان بحسب صحيفة السوداني:

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة والمغفرة لشهدائنا في عليائهم ودعواتنا الي عودة المفقودين الي أهلهم سالمين وعاجل الشفاء للمصابين.

العزة والفخر والتحية لشعبنا السوداني العظيم والتحية الي شباب وكنداكات لجان المقاومه وكافة الثوار والثائرات في ربوع البلاد رفاق الشهداء القابضين على جمر القضية.

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انتظمت في الأيام السابقة عدد من الاجتماعات والاتصالات بين منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ولجان المقاومة بخصوص مليونية الثلاثين من يونيو وتوصلنا فيها إلى الاتي :-

اتفقنا ان مليونية الثلاثين من يونيو لاستكمال مهام الثورة وتقويم الحكومة المدنية ودعمها للقيام بمهامها لما يرقى لعظمة وتضحيات وتطلعات وآمال الجماهير.

اتفقنا حول أهمية وضرورة قيام مليونية الثلاثين من يونيو مع ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الصحية واتخاذ كافة التدابير التأمينية وهو مادعانا للتحذير من التوجه نحو ( محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء) وذلك حتى لا يتم استغلال الموكب لمآرب أخرى ولوقف اي مخطط يدعو لتفويض العسكر مع الأخذ في الاعتبار إعادة نبض الثورة وحراكها في الثلاثين من يونيو بذات الشوارع التي شهدت إسقاط مخطط المجلس العسكري بالانقضاص على الثورة واستلام مقاليد الحكم.

سيتم تقديم المذكرة وتسليمها عبر مؤتمر صحفي في غضون الايام القادمة مع وضع سقف زمني للرد عليها من الجهات المعنية عبر وسائل الإعلام.

سيتم تحديد المسارات ونقاط التجمع عبر لجان المقاومة والإعلان عنها عبر صفحاتهم الرسمية.

– ستظل مواكب الثلاثين من يونيو بسلميتنا المعهودة التي هزمت قوى الشر والعدوان مع حمل بوسترات ولافتات تحمل شعارات وأهداف الثورة.

– عاش الشعب السوداني معلما للشعوب.

– عاش الشعب السوداني بثواره وثائراته يجسدون معاني التضحية والوفاء.

– دمتم ودامت نضالاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018.

الناطق الرسمي فرح عباس فرح الطاهر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)