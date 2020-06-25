رئيس الوزراء الهولندي يهاتف « حمدوك»

التاريخ: 25-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements رئيس الوزراء الهولندي يهاتف نظيره رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، ويؤكد وفق صحيفة السوداني مشاركة هولندا اليوم الخميس في مؤتمر أصدقاء السودان، داعياً لتبادل الزيارات بين البلدين وفتح آفاق جديدة لتطلعات الشعبين الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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