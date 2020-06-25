شاهد بالصورة والفيديو.. الرز باللبن وأم جنقر في استقبال المسافرين العالقين بمطار الخرطوم.. وانقسام حاد بسبب هذا التصرف ما بين السخرية والمدح

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان طوال يوم الأربعاء بصور ومقطع فيديو تم تصويره من صالة استقبال مطار الخرطوم الدولي الذي شهد استقبال السودانيين العالقين بالخارج والعائدين لأرض الوطن في رحلات شهدها المطار الأيام الماضية.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد سرب أحد الناشطين مقطع فيديو وصور يظهر فيها شباب متطوعين وهم يستقبلون العائدون بأطباق من الرز باللبن وأم جنقر (وجبة شعبية سودانية) تم تجهيزهم كمساهمة كوجبة سريعة للعائدين العالقين ليعينوا بها أنفسهم لحين وصولهم لمنازلهم.

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الخطوة وجدت انقسام كبير داخل مواقع التواصل الاجتماعي وقد دخل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نقاش حاد بسببها ما بين مشيد وممتدح للخطوة الرائعة التي أقدم عليها الشباب وما بين منتقد للفكرة, ويرى المؤيدون للخطوة التي أقدم عليها الشباب أنها لفتة بارعة تدل على شهامة وطيبة وكرم المواطن السوداني.

بينما يرى المنتقدون والساخرون أن هذه الخطوة هي دلالة واضحة على فشل حكومة حمدوك التي فشلت في توفير وجبة مفيدة تسد رمق العائدون الذين هم في حوجة لمواد غذائية جيدة أقلها سندوتشات سريعة بدلاً من الرز باللبن وأم جنقر على حد وصفهم, وأرفق هؤلاء وهم يسخرون من الموقف أغنية (أنا مالي ومال الرز باللبن).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)