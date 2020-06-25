بالصورة هاو يلتقط مناظر ساحرة لـ « مدينة أبوحجار » عقب هطول الأمطار

التقط هاو سوداني مشاهد ساحرة من مدينة أبوحجار بولاية سنار جنوب شرق السودان، عقب هطول الأمطار. وأراد «حذيفة فهمي» ملتقط الصور التي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة السوداني أن يعكس طبيعة مدينته الساحرة، التي تشهد أجواء خريفية عليلة هذه الأيام. Advertisements يذكر أن مدينة أبوحجار تقع في ولاية سنار جنوب شرق السودان، وهي منطقة إستراتيجية بها العديد من الموارد السمكية والغابية بالإضافة إلى الزراعة المطرية وعن طريق الري بالطلمبات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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