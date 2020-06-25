انقطاع الكهرباء المستمر .. حالة غضب ساخط بين المواطنون واشكال من المعاناة

كشفت جولة قامت بها (أخبار الخليج 365 ) نهار أمس فى العديد من المناطق بمحلية شرق النيل عن حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين جراء قطوعات الكهرباء والمياه التى تجاوزت السبع ساعات يوميا وفق برمجة صباحية ومسائية

وبداء المشهد مؤثرا للغاية والعديد من الاسر والمرض وكبار السن والاطفال يبحثون عن نسمة باردة تحت ظلال الاشجار أمام بيوتهم فى ظل درجة حرارة مرتفة وقال المواطن المعتز كمال الدين بحى الفيحاء بمربع (21 ) الفيحاء أن الوضع بات فوق الاحتمال فى ظل الانقطاع المستمر للكهرباء وفشل القائمين على الامر فى ايجاد الحلول ومطالبة المواطن السودانى بالمزيد من الصبر وتسأل غاضبا الى متى ؟

وكشف مجموعة من اصحاب محلات البقاله بشارع كسلاء عن تعرضهم الى خسائر بفعل تلف الكثير من السلع التى يحتاج حفظها برودة عالية فيما قال بعض المهنيين والحرفيين الذين يعملون بصيانة الاجهزة الكهربائية والهواتف الحمولة بسوق (6) ان عملهم بات شبه متوقف جراء انقطاع الكهرباء المستمر

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واشار مواطنون بدار السلام المغاربة الى تزامن انقطلع المياه مع الكهرباء الامر الذى دفع بهم الى البحث عن الماء بمناطق اخرى والمح بعضهم الى عودة ظاهرة عربات الكارو التى تنقل و تبيع المياه وهى غير نظيفة وصحية

وطالب أخرين بمحطة شارع ( 2 ) بالحاج يوسف الوحدة وزير الطاقة والحكومة بالاسراع فى ايجاد حل لمشكلة عجز الكهرباء خاصة وأن امتحانات الاساس على الابواب واكدو بان صبرهم يوشك على النفاد

وعبر مواطنين غاضبين مُصْطفَوْن امام احد المخابز بشارع الجامعة بشرق النيل عن معاناتهم فى الحصول على الخبز فى ظل الحظر وانقطاع الكهرباء المستمر والذى تسبب فى توقف الكثير من المخابز عن العمل وبالطبع ازداد حجم الزحام على المخابز القليلة التى تعمل بالعاز .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )