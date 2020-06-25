رئيس الوزراء يلتقى بوفد من تجمع المهنيين

التاريخ: 24-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة بحث رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك مع وفد من تجمع المهنيين السوادنيين ملفات متعددة تتعلق استكمال مهام الفترة الانتقالية وسبل تحقيق أهداف الثورة والتغيير وتطرق الحديث الى عدد من القضايا الراهنة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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