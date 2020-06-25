قرار وشيك بـ”الفصل التعسفي” لأكثر من 1500 معلم ومعلمة بمدارس المجلس الإفريقي

يواجه أكثر من «1500» معلم ومعلمة بمدارس المؤسسة الافريقية المملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية قراراً بالفصل، بعد أيلولتها إلى وزارة التربية والتعليم الإتحادية، من قبل لجنة إزالة التمكين.

وقال معلم، فضل حجب اسمه، لـ(أخبار الخليج 365)، أن مسؤولين بادارة التعليم بالمحليات قد أخطروهم يوم الاربعاء، بصدور قرار وشيك بفصلهم عن الخدمة دون أسباب مبرره أو انذار مسبق للمعلمين.

متسائلاً عن مصيرهم وهم من صلب أبناء هذا الشعب السوداني، معظمهم كفاءات وخبرات أفنوا جل عمرهم في حقل التعليم فكان التفوق سِمة لمدارسهم، ولا يعرفون مهنة غيره.

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وتابع: أن القرار المرتقب شكل صدمة لمعلمي ومعلمات المجلس، مطالبين المسؤولين في الحكومة الانتقالية بمراعاة وضعية المعلم الذي يواجه ظروفا صعبة ورغم ذلك بقي حاملاً لشعلة العلم، فكيف يواجه في نهاية المطاف بهذه العقوبة والتعسف.

وتضم المؤسسة الأفريقية 35 مدرسة و19 من رياض الأطفال في ولايات الخرطوم والجزيرة والقضارف وكسلا والبحر الأحمر، إضافة إلى مدارس في كل من مصر وكينيا وإندونيسيا.

وكانت لجنة إزالة التمكين، قد أصدرت قرارا في ابريل الماضي، بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، وحجز واسترداد جميع أموالها وأصولها داخل السودان وخارجه لصالح الدولة، على أن تؤول لوزارة المالية، بمافيها مدارس المجلس الإفريقي التابعة للمنظمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)