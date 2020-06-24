عاجل.. الرئيس الارتري يزور البلاد في هذا التوقيت

يبدأ الرئيس الاريتري اسياس افورقي غدا زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لبحث مسيرة العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين.



كما سيلتقي الرئيس افورقي خلال الزيارة بكل من النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو ، ورئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك.

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