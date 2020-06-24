ناشطة كويتية تدعو الكويتيات لارتداء “المايوهات” على شواطئ الكويت وهذا ما قالته عن السعوديات!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت ناشطة كويتية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوتها للسماح بارتداء المايوه في الكويت، واتهام السعوديين بنقل الفكر المتشدد إليهم.

وبدأت القصة بتغريدة الناشطة هند ملاحسين التركيت، رصدتها “وطن” قالت فيها: “المايوهات طول عمرها مسموحة بشواطئنا! اللي عنده عيب حر ولا يلبس! واللي عنده عادي هم كيفه”.

وتابعت: “لكن سالفة ان الإخوان اللي تركوا السعودية وجاؤوا استقروا عندنا هذا مو مسموح”.وفجرت هند موجة جدل عبر “تويتر” بهذه التغريدة، ودخلت في نقاش حاد مع المُتابعين، فوجه لها مُغرد سؤال صريح: “وانتي ياهند تلبسين مايوه بالكويت؟”.لتجيب هند: “لو بلبس كيفي ولو ما البس هم كيفي.من انتم تحكمون على الناس بدل الله! عفواً من اعطاكم صكوك توكيل؟ كل واحد وتمسّكه بدينه وعاداته بكيفه! مو لازم الكل نفس رأيكم عشان يكون صح!! انا عند كلامي واللي يبي يروح وايد أماكن بفهم الكويتيات اللي تارسين البحر منو عيل؟ اذا كلكم تطبون بعباية!”.