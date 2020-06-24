تسعيرة جديدة للكهرباء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي عن تكريس دعم السلع للتفاوت الطبقي، موضحا أن الدعم يمثل 12% من الناتج القومي، وأن الدراسات أثبتت عدم عدالته، كاشفا عن إخضاع تعرفة الكهرباء للمراجعة تمهيدا لزيادة للقطاعات الأكثر استهلاكا مع الإبقاء علي دعم محدودي الدخل. وقال البدوي في مؤتمر صحافي الاربعاء إن دعم البنزين يكلف خزانة الدولة الكثير من المال، وأن المرحلة القادمة ستشهد الإبقاء علي دعم الدقيق والكهرباء للشرائح المستحقة، وتوقع أن يغطي مشروع سلعتي عشرة سلع.

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