الاتحاد السوداني يوافق على استصافة بطولات سيكافا

وافق الاتحاد السوداني لكرة القدم على استضافة بطولات اتحاد شرق ووسط أفريقيا (سيكافا)، معلنا استجابته السريعة للخطاب العاجل من الاتحاد الإقليمي الذي ارسله أمس الثلاثاء، مطالبا فيه بتقديم تصور ومقترحات لاستضافة السودان لبطولاته الثلاث المتعلقة والمنتخبات الأولى والشباب والناشئين.

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جاء خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء بمكتب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني، د. حسن عبدالله برقو، بحضور ومشاركة الأمين العام، د. حسن أبو جبل، ورئيس لجنة المسابقات، المهندس الفاتح أحمد باني، وقد ناقش الثلاثي طلب سيكافا واقترح الموافقة عليه، وطرحه في اجتماع مجلس الإدارة المحدد له الأحد المقبل.

هذا وقد حدد الثلاثي وفق صحيفة أخر لحظة تنظيم البطولة الأولى في سبتمبر بدلا عن أكتوبر الذي اقترحه اتحاد سيكافا؛ مع مراعاة الوضع الصحي للبلاد وما تسفر عنه الأشهر المقبلة بشأن جائحة فايروس كورونا المستجد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)