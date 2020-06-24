الرئيس الارتري يزور البلاد غداً

التاريخ: 24-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة يبدأ الرئيس الاريتري اسياس افورقي غدا زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لبحث مسيرة العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين. Advertisements كما سيلتقي الرئيس افورقي خلال الزيارة وفق صحيفة السوداني بكل من النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو ، ورئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك. الخرطوم( أخبار الخليج 365)

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