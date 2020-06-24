المالية و صندوق النقد يتفقان على برنامج اصلاحى للاقتصاد السوداني

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كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصاد د.ابراهيم البدوي عن الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي لاصلاح مؤسسي على الصعيد الكلي يهدف الى ازالة التشوهات في الاقتصاد وقال البدوي فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة الاربعاء تطبيق السودان للبرنامج سيمنحه فرصة للحصول على منح لدعم الموازنة ودعم عملية الاصلاح والتنمية فى البلاد ومنحة سنوية تقدر بمليار دولار و اضافة لاستثمارات مدعومة من مؤسسات ومنظمات دولية .

واضاف البدوى بان السودان موعود بتحول كبير ولخص تبعات تنفيذ البرنامج الذي سيطبقه السودان فى ترشيد الدعم السلعي والانفاق وتوقع بنهاية البرنامج تحقيق استقرار في سعر الصرف وخفض التضخم وأعرب عن امله فى سرعة تنفيذ البرنامج .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)