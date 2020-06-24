( 175) ألف تلميذ يجلسون لامتحان الاساس بالخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بأن عدد التلاميذ الجالسين لامتحانات شهادة الاساس بالولاية يبلغ (175) ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 1435 مركزاً باضافة 300 تنفيذاً للاشتراطات الصحية الاحترازية لجائحة ويمتحن التلاميذ في ثماني مواد

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وقال مدير عام الوزارة محمد ابراهيم علي فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم بمقر الوزارة بأن الامتحانات التى ستجري خلال الفترة من 12- 20 يوليو ستكون قاصرة على الطلاب الجالسين بالولاية واشار الى أن مواعيد الامتحان للتلاميذ بالمراكز الخارجية سيحدد لاحقا بعد زوال خطر جائحة كورونا

ونفى حمزة الفحل مدير تعليم مرحلة الاساس بالخرطوم وجود حصص مراجعة للتلاميذ بالمدارس قبل موعد الامتحان واشار الى أن الحصص سوف تبث عبر التلفزيون لدواعى صحية وطمئن اولياء الامور والاسر باتخاذ كافة الاجراءات الصحية لسلامة التلاميذ حيث سيكون عدد الممتحنين بالفصل الواحد ( 14) بدلا عن ( 28) تلميذ فى السابق

من جانبها أوضحت اللجنة الصحية المشتركة توفير كوادر صحية بالمراكز وتخصيص غرف خاصة للعزل وأمنت ألتزام الممتحنين بلبس الكمامات وحمل المعقم اليدوي وعدم تبادل الأدوات وحثت اللجنة اسر التلاميذ على اعطاء ابنائهم الجرعة التوعوية وحثم على التزام القواعد وتنفيذ التعليمات الصحية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)