عاجل.. حمدوك يتلقى اتصالاً هاما من وزيرة التجارة الخارجية الهولندية

الأربعاء 24 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تلقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اتصالاً هاتفياً من وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية السيدة/ سيغريد كاخ، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.



وأكدت الوزيرة الهولندية خلال الاتصال مشاركة بلادها في مؤتمر شركاء السودان الذي سيقام غداً الخميس باستضافة جمهورية ألمانيا الاتحادية كما شددت على الدعم الهولندي للفترة الانتقالية في السودان.

من جانبه شكر رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك الوزيرة الهولندية على الدعم المتواصل والاهتمام من جانب هولندا وأكد على العلاقات الوثيقة بين البلدين وحرص حكومة السودان على تمتينها وتطويرها.