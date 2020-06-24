الثروة الحيوانية تؤكد إستمرار عمليات الصادر للأسواق الخليجية

الخليج 365 :

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي دكتور علم الدين عبدالله ابشر ان عمليات الصادر ستتواصل خلال الايام المقبلة مشيراً للجهود المبذولة لتصدير المواشي لدولة قطر للمساهمة في تعزيز حجم عائدات البلاد من صادرات الثروة الحيوانية .

وقال في تصريح صحفي اليوم ان ذلك يأتي ضمن الخطط التنسيقية للوزارة لانسياب حركة الصادرات من المواشي الحية والمذبوحة للأسواق الخليجية والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلي وصول الباخرة التي تحمل ٢٠ ألف رأس من الضأن السوداني الى سلطنة عمان عبر شركة وادينا خلال الايام الماضية ، مما يدفع بالمزيد من التشاورات مع الجهات ذات الصلة والمعنية بشأن زيادة الصادرات.،قائلا نتوقع ان يشهد العام الحالي زيادة كبيرة وطفرة واسعة في حركة الصادرات وانسيابها للأسواق العالمية .

وأكد أبشر سعي الوزارة لوضع آلية محددة لضبط الشروط العامة والخاصة المتعلقة بالمصدرين وتاهيلهم من حيث الكفاءة والمقدرة للتوسع والزيادة في مواعين الصادرات.