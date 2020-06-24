شكاوي من قطوعات الكهرباء وخسائر في انتظار أصحاب الملاحم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شكا بعض من أصحاب محلات اللحوم من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وفي بعض الأوقات تستمر ليوم كامل. قال عبداللطيف إبراهيم تاجر بالخرطوم “2” إن هنالك تأثراً وخسائر من انقطاع التيار الكهربائي انعكست سلباً على خفض حجم المعروض بنسبة 50% وقال التاجر أبكر حمزة إن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء انعكس سلباً على ضعف القوة الشرائية وخفض المعروض خوفاً من الخسارة ، موضحاً أن الانقطاع المستمر سيؤثر على الثلاجات وربما يؤدي لتعطلها خاصة في الفترة المسائية، مضيفاً أن حجم العرض بالأسواق تراجع كثيراً تفادياً للخسائر .

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