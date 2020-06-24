فيضانات عارمة تضرب أوكرانيا وتتسبب في خسائر فادحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت السلطات، اليوم الأربعاء، إن الفيضانات العارمة في أوكرانيا أودت بحياة 3 أشخاص وأجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد.

وبحسب موقع “NV” الأوكراني، قال وزير الداخلية أرسين أفاكوف وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات مع رئيس الوزراء دنيس شميغال، إنه تم إجلاء نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار يوم الاثنين، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم.

وقال شميغال للصحفيين “الوضع في 5 مناطق حرج، منطقة إيفانو-فرانكفيسك هي الأكثر تضررا. آخر موجة أمطار كهذه كانت عام 2008”.

وقام وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء دينيس شميغال ووزير الداخلية أرسين أفاكوف، بزيارة بعض المناطق المتضررة اليوم الأربعاء، للوقوف عن كثب على آخر التطورات فيها وحجم الدمار الذي لحق بها حتى الآن.

وكشف المسؤولان أن الوضع في المناطق المتضررة خطير جداً وأن حجم الدمار قريب من الدمار الذي لحق بالمناطق عام 2008 جراء الفيضان آنذاك، كاشفين عن مصرع 3 أشخاص وفقدان آثار شخص واحد حتى الآن.

وأكد المسؤولان “غرق أكثر من 200 بلدة، وتدمير 110 كيلومترات من الطرق و1850 متراً من الشواطئ و90 جسراً”.

وأشارا إلى أن “فرق الإنقاذ لم تستطع الوصول إلى 29 بلدة حتى الآن، إضافة إلى غرق مستشفى في إحدى المدن المحلية، وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من البلدات والمدن”.