الرئيس التونسي يوجه رسالة عاجلة إلى الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبّر الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تقديره لما تقوم به القوات العسكرية التونسية، العاملة في الليل والنهار، من مجهودات في سبيل الذود عن الوطن.

وقدم سعيد الشكر للجيش التونسي لما قامت به القوات العسكرية من جهد للمساهمة في تيسير عمل المرافق العمومية بفرض احترام القانون وحظر التجول وغيرها.

ونشرت الرئاسة التونسية، ظهر اليوم الأربعاء، بيانا على صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”، احتفالا بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني في البلاد.

وبحكم منصبه، أشرف قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، اليوم الأربعاء، في قصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع الوطني والعدل والداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات العسكرية.

وأفاد البيان الرئاسي بأن قيس سعيد قام بتحية العلم المفدّى على أنغام النشيد الوطني، وتفقّد تشكيلات من الجيوش الثلاثة المشاركة في المهرجان، كما قام بتقليد شارات الرتب للضباط القادة، ووسم بعض العسكريين المشاركين في مكافحة جائحة كورونا، تقديرا وعرفانا لما بذلوه من مجهودات.

وبدوره، قال الرئيس التونسي: “لقد آن الأوان اليوم لنضع منظومة قانونية جديدة متماشية مع العصر، فبعض النصوص تستوجب مراجعة قانونية وهو ما سنعمل على تحقيقه في أقرب وقت”.

وشدد سعيد على الافتخار بحيادية المؤسسة العسكرية وانضباطها وولائها التام للوطن، مضيفا بالقول: “لسنا دعاة حروب، ولكن حين تفرض علينا المعارك سنخوضها بكل عزيمة ضد أعداء الوطن في الداخل والخارج، وسننتصر في كل المواجهات”.

وفي ختام المهرجان العسكري، تسلم الرئيس التونسي مشعل الذكرى 64 لانبعاث الجيش الوطني.

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