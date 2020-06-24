إعلامي مصري : لا يوجد إرث لبطولة امم افريقيا “السودان 1970

الخليج 365 :

كشف الاعلامي المصري طارق رضوان مقدم برنامج “الكرة الافريقية” على قناة “النيل الرياضية” عن ان بطولة امم افريقيا التي أقيمت في السودان 1970 هي البطولة الوحيدة التي لاتوجد لقطات “فيديو” لها.

واوضح رضوان خلال برنامجه” هذه البطولة ارث ولا يصح ان يكون غير موجود، هي البطولة الوحيدة التي فاز بها السودان، بالرغم من ان هناك لقطات موجودة للبطولة التي أقيمت في السودان 1957، وكل بطولات افريقيا على مر التاريخ موجودة ما عدا بطولة 1970″

واضاف” لا توجد لقطات لبطولة 1970 لا اهداف ولا مباريات ولا حتى تصوير وكالات عالمية، ولا تلفزيون السودان”.

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وأرسل رضوان مناشدة الى كمال شداد رئيس اتحاد الكرة السوداني بضرورة ان يعلن عن جائزة لمن يوفر “فيديوهات” لبطولة 1970، مبينا ان الامر ليس اجل السودان فقط وإنما للتاريخ والثوثيق الرياضي في افريقيا والعالم.

واشار الى ان السودان كان يمتلك فريق قوي في ذلك الوقت فاز على غانا ومصر واثيوبيا، ومثل الفوز بالبطولة مع التاهل اول أولمبياد ميونخ ابرز إنجازات المنتخب السوداني تاريخيا والحصول على المركز الثاني في بطولة امم افريقيا 1963.

وذكر رضوان ان السودان على مستوى الاندية حقق فيه المريخ كاس الكؤوس الافريقية 1989، والهلال لعب في نهائي الابطال مرتين 1987و 1992 ولم يحقق اللقب.