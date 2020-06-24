عاجل| اتصال هاتفي بين بومبيو وحمدوك.. هذا ما دار بينهم

الأربعاء 24 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استعرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، مع عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان ‏معالجة متطلبات إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.



ومن ناحية أخرى، لوح وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، بأن بلاده بصدد اللجوء لمجلس الأمن تقديم خطاب يوضح موقفه بشأن سد النهضة؛ مؤكدا أن اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع.

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وأكد عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، على أن مبادرة الخرطوم ما زالت الأساس للتوافق بشأن سد النهضة؛ مشيرا إلى أهمية التوصل إلى اتفاق قبل بدء ملء السد.

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت جمهورية مصر العربية، الجمعة، تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وأوضح عباس، أن الخلافات بشأن سد النهضة تركز على جوانب قانونية، مشيرا إلى أنه عند التوصل لتوافق سياسي سيتم عقد محادثات فنية.