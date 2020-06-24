التربية والتعليم تأجل امتحانات مرحلة الأساس الشهر المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن بدء امتحان مرحلة الأساس بالولاية في 12 يوليو المقبل، في وقت أعلنت عدة ولايات مواعيد بدء انطلاق امتحانات مرحلة الأساس فيها، خلال الشهر المقبل، وذلك بعد تعليق الدراسة منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا.



ومن المقرر أن يخوض 175 ألف تلميذ امتحانات الأساس في الخرطوم، في أكثر من 1400 مركز، وفقا 1435 لاشتراطات وإجراءات صحية، مُنسقة مع وزارة الصحة. وقال محمد ابراهيم علي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الامتحانات ستجري خلال الفترة من 12إلى 20 يوليو القادم، مشددا على أنه تم تجهيز وتوفير الأقنعة الواقية والمعقمات وغيرها، لضمان صحة التلاميذ.

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