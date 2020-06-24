عاجل.. الصحة الإتحادية توقع إتفاقية بقيمة 11.5 مليون يورو

الأربعاء 24 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وقعت وزارة الصحة الإتحادية ظهر اليوم بمطار الخرطوم الدولي اتفاقية ضمت الاتحاد الاوروبي ومنظمة الصحة العالمية، على برنامج بقيمة 11.5 مليون يورو، حيث تتولى منظمة الصحة العالمية تنفيذ مشروع الاتفاقية بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية، فضلا عن انه سيتم توجيه 10 مليون يورو من خلال صندوق الطوارئ الاستئماني للاتحاد الأوروبي لافريقيا لمعالجة الاحتياجات الحرجة في المنظومة الصحية والمراقبة الوبائية والاستجابة للوباء في ظل جائحة كورونا، كما تم ايضا التوقيع على اتفاقية بين مجلس اللاجئين النرويجي مع حكومة السودان لدعم قطاع التعليم في السودان.



وشدد وزير الصحة الإتحادي د.أكرم علي التوم، على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمراكز الصحية ورفع قدراتها في الوقاية والعلاج لتقليل المشقة على المواطنين والحصول على الخدمات الطبية اللازمة.

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وكشف التوم، عن اتجاه وزارته لتجهيز الولايات وتوسيع السعة الاستيعابية لأكتر من 100 سرير للعناية المكثفة في جميع الولايات، إضافة الى ضرورة وجود مرافق متخصصة في مجال العناية المكثفة لمرضى الكورونا.

وأكد التوم، على انعدام بعض الأدوية في المرافق الصحية والصيدليات من ضمنها ادوية منقذة للحياة بجانب عدم توفر الادوية البسيطة.

وتوقع التوم، أن تفي الدولة بإلتزامها بتوفير 20 مليون دولار شهريا على الأقل لتوفير الدواء، فضلا عن توفير 5 مليون دولار شهريا لدفع متاخرات الدواء الذي وصل للبلاد مسبقا.