الهلال يفاوض الغاني ابياه مجددا

الخليج 365 : دخل نادي الهلال في مفاوضات مجددا مع الغاني ابياه بغرض التعاقد معه في الموسم الجديد وكشفت متابعات الصحيفة ان الدكتور اشرف يتولى شخصيا ملف المدرب الاجنبي ويتوقع حسمه قبل عودة النشاط الرياضي مجددا ويجدر ذكره ان الهلال كان قد فاوض ابياه في وقت سابق قبل ان تتوقف المفاوضات ويعيد الازرق الكوكي للعمل بالهلال.

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