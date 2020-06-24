الكاردينال يقترب من ضم لاعب المريخ

الخليج 365 :

بات نجم خط وسط المريخ السوداني ولاعب المنتخب السوداني محمد الرشيد، قريباً من الانتقال إلى الغريم التقليدي فريق الهلال، وذلك بعد تلقيه عرضاً مغرياً.

وأبدى الرشيد تحفّظه على العرض الذي قدمه له فريق المريخ لتجديد عقده ولم يعط رداً سواء بالرفض أو الموافقة، في الوقت الذي دفع فيه الهلال بعرض مالي ضخم لضم اللاعب إلى صفوفه والذي يساوي ضعف عرض المريخ

ووفقاً لنفس المصدر، فإن الهلال السوداني كثّف من اتصالاته مع اللاعب في الساعات الأخيرة، وذلك لإقناعه بفكرة الانضمام إلى كتيبة سيد “البلد”، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه بعد.

وكان المريخ أعلن رفضه في وقت سابق لمبادرة من أحد أعضاء الشرف بالتكفل بتجديد عقد اللاعب، إذ أكد مجلس إدارة المريخ أنّ أي مفاوضات يجب أن تتم بواسطة مجلس الإدارة