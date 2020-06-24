وزير المالية : السودان سيحصل على ( مبالغ مقدرة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي، الاربعاء، تلقي السودان لدعم مقدر من اجتماع الشركاء (المانحين) المنعقد غد (الخميس) في برلين اسفيريا.

وقال البدوي في مؤتمر صحفي اليوم (الاربعاء) ان المبالغ المتوقعة بالنقد الأجنبي، ستساعد في تثبيت الموازنة واستقرار سعر الصرف، موضحا أن الحكومة ستعمل على توظيف هذا الدعم لسد العجز في الموازنة وانفاذ برنامج الدعم المباشر للأسر السودانية.

وأعلن البدوي، عن التوافق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاح مؤسسي على صعيد الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيحكم العلاقة بين الحكومة السودانية وصندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة لم تحدد مبلغا لاصدقاء السودان، ولكن كل المؤشرات تدل على (حصوله مبالغ مقدرة) .

وشدد البدوي، على اجراء الوزارة لتعديل في الموازنة للنصف الثاني من العام الجاري، بتطبيق إصلاحات إقتصادية، ستشمل ازالة التشوهات في دعم المحروقات (البنزين والجازولين) والكهرباء ، منوها الى أن الإصلاحات في سعر الصرف لن تجرى قبل شهر سبتمبر المقبل، مشيرا الى ان التعديلات في تعرفة الكهرباء ستجرى ، فيما يعرف بمفهوم ( الدعم التقاطع) والذي يحافظ على الدعم الاسر محدودة الدخل، بينما تكون التعديلات للفئات ذات الاستهلاك العالي.