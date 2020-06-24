مزارعون يرحبون بإنشاء بنك الإنتاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رحب مزارعون بإنشاء بنك الانتاج، واعتبروه خطوة مهمة لتجاوز صعوبات التمويل في المصارف.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الحوش عصام شنان ان بنك الإنتاج يفتقده صغار المزارعين بسبب الصعوبات في التمويل من البنوك ، داعيا القائمين على أمر البنك بإدخال الحزم التقنية لرفع الانتاجية إضافة إلي وضع شروط ميسرة للتمويل حتي يتمكن صغار المزارعين من التمويل .

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ووصف المزارع بولاية النيل الازرق عبد الحميد ادم انشاء بنك متخصص لتمويل المنتجين بالخطوة في الاتجاه الصحيح ، وقال ل (السوداني) إن صغار المزارعين يحتاجون لرفع قدراتهم بالتمويل لزيادة الإنتاج وحتي يدخل إنتاجهم الأسواق بعد الانتهاء من الحصاد مباشرة وتحفيزهم على زيادة المساحات ، مشيرا إلي الصعوبات التي تواجههم في التمويل بسبب عدم وجود الضمان الكافي لتمويلهم

، مؤكدا أن صغار المزارعين يمثلون 85% من المزارعين .

ورحبت المزارعة بولاية شمال كردفان ام كلثوم النور احمد بإنشاء بنك الإنتاج ، وقالت ل(السوداني) إنهم كمزارعين يحتاجون لجسم يقدم خدمة مفيدة لصغار المنتجين ، مطالبة القائمين على أمر البنك بتقديم التقانات الحديثة حتي يستطيع صغار المزارعين تطبيق الحزم التقنية لزيادة الانتاجية ، وقالت ل (السوداني) إن البنك جاء في الوقت المناسب لأن المزارعين مقبلين علي الموسم الصيفي بجانب الصعوبة التي تواجه صغار المزارعين في التمويل بعد حل جمعيات المنتجين .