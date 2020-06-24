وزير المالية : الاقتصاد السوداني (وقع في حفرة) عمقها ٦٠ مليار دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال وزير المالية د إبراهيم البدوي، ان الحكومة الانتقالية ورثت اقتصاد (معاق) في التوازن الخارجي ونقص النقد الأجنبي، وأنه (وقع في حفرة عمقها ٦٠ مليار دولار)، في اشارة إلى ديون السودان الخارجية، و الحكومة تسعى للخروج من هذه (الحفرة)، مؤكدا أن السودان (ظل محروما) من مليارات الدولارات طليلة السنوات الماضية ، وإضاف : النظام البائد (كان يدعم النظام الطفيلي بامتياز)، لافتا إلى أن تجارة العملة والأنشطة الطفيلية اضرت كثيرا بالبلاد.

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