وزير المالية : (200) مليار جنيه تراجع في إيرادات الجمارك والضرائب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال وزير المالية د إبراهيم البدوي إن جائحة كورونا الحقت ضررا كبيرا بايرادات الموازنة، فيما يخص الضرائب والجمارك ، وإضاف : الايرادات ستنخفض بنحو ٢٠٠ مليار جنيه.

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