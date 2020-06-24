شعبة المصدرين: السياسات الجديدة ستؤدي لتوقف تهريب الذهب

التاريخ: 24-يونيو-2020
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توقع متعاملون فى مجال الذهب توقف عمليات التهريب بعد السياسات الجديدة لتحرير الصادر.
وقال الأمين العام للجنة التسيرية لشعبة مصدري الذهب عبد المولي حامد القدال وفق صحيفة السوداني ان الذهب الذى يتم تهريبه بواسطة النساء فى المطار معظمه من الذهب المشغول وبعد الإجراءات والضوابط الجديدة لن يكون مجزيا لمن يستأجرون النساء فى عمليات التهريب خاصة في ظل تطبيق القيود للنساء اللائي يحملن الذهب إلى الخارج كما أن تصدير الذهب يؤدي إلى زيادة المنافسة.
وكان نائب رئيس المجلس السيادي رئيس لجنة الطواري الاقتصادية
أكد فى تصريحات الثلاثاء التزام الحكومة بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد، منوهاً إلى انخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة و إلى تطبيق إجراءات وضوابط مكثفة للحد من تهريب الذهب.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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