وزارة التربية تعلن عن موعد امتحانات شهادة الأساس

التاريخ: 24-يونيو-2020
فى :أخبار
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اعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم بان موعد امتحانات شهادة الأساس لتلاميذ الصف الثامن سيكون فى الفترة من 12 يوليو و حتي 20 يوليو 2020م. وفق صحيفة السوداني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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