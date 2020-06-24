وزارة التربية تعلن عن موعد امتحانات شهادة الأساس

التاريخ: 24-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements اعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم بان موعد امتحانات شهادة الأساس لتلاميذ الصف الثامن سيكون فى الفترة من 12 يوليو و حتي 20 يوليو 2020م. وفق صحيفة السوداني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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