الحزب الشيوعي : مليونية 30 يونيو من اجل دعم الحكومة وتحقيق السلام

قال المهندس صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي وقوي اعلان الحرية والتغيير ان مسيرة الثلاثين من يونيو الهدف منها استكمال مسيرة الثورة، ودعم مجهودات الحكومة، من اجل تحقيق السلام، وإصلاح السياسة الخارجية، وربطها بمصالح السودان.

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وبحسب صحيفة الوطن، أضاف في حديثه لـ برنامج ( كالآتي ) بقناة النيل الازرق الذي يقدمه الاستاذ عمار شيلا ان الثلاثين من يونيو يمثل تاريخ بداية الثورة، ويعبر عن ارادتنا في تصحيح المسار ودعم مسيرة التغيير، وان الجماهير سترفع شعارات تعبر عن هذه المعاني، وسترفع مذكرة لمجلس الوزراء تعبيرا عن هذه الارادة .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)