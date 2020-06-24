بعد إحدى عشره عاما من طرد النظام البائد للمنظمات الإنسانيه..الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لحكومة الفترة الإنتقالية

أكد وفد الاتحاد الأوروبي وقوفه ودعمه لحكومة الفترة الإنتقالية معربا عن استعدادهم لتقديم العون الانساني للاجئين في كافة مناطق السودان.

وثمن جانيس لناكير رئيس الوفد رفيع المستوى الذي حضر اليوم بمعيه آخر رحلة إلى السودان في إطار الجسر الجوي لدعم السودان لمواجهة جائحة كروونا عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله ثمن موقف الحكومة السودانية وتعاونها مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.

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من جانبه قال الدكتور عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء ان الوفد اتى مع آخر رحلة للإتحاد الأوربي لتقديم المساعدات اللوجستية في المجال الطبي لمواجهة جائحة كروونا بتمويل كامل من الاتحاد الأوروبي..

وبحسب سونا، أشار إلى أن في معيه الوفد جان انغلاد رئيس المجلس السويدي للاجئين وزير الدولة بالخارجية الفرنسية بعد إحدى عشره عاما من طرد النظام البائد للمنظمات الإنسانيه من السودان.

ونقل انغلاد تحايا رئيس الوزراء الفرنسي ماكرون لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك معربا عن جهودهم في مسألة ديون السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)