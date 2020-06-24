التاريخ: 24-يونيو-2020
0 مشاهدة
أكد وفد الاتحاد الأوروبي وقوفه ودعمه لحكومة الفترة الإنتقالية معربا عن استعدادهم لتقديم العون الانساني للاجئين في كافة مناطق السودان.
وثمن جانيس لناكير رئيس الوفد رفيع المستوى الذي حضر اليوم بمعيه آخر رحلة إلى السودان في إطار الجسر الجوي لدعم السودان لمواجهة جائحة كروونا عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله ثمن موقف الحكومة السودانية وتعاونها مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
من جانبه قال الدكتور عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء ان الوفد اتى مع آخر رحلة للإتحاد الأوربي لتقديم المساعدات اللوجستية في المجال الطبي لمواجهة جائحة كروونا بتمويل كامل من الاتحاد الأوروبي..
وبحسب سونا، أشار إلى أن في معيه الوفد جان انغلاد رئيس المجلس السويدي للاجئين وزير الدولة بالخارجية الفرنسية بعد إحدى عشره عاما من طرد النظام البائد للمنظمات الإنسانيه من السودان.
ونقل انغلاد تحايا رئيس الوزراء الفرنسي ماكرون لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك معربا عن جهودهم في مسألة ديون السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إحدى عشره عاما من طرد النظام البائد للمنظمات الإنسانيه..الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لحكومة الفترة الإنتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.