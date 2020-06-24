القدال يوضح التوقيت المثالي لعودة الدوري

التاريخ: 24-يونيو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة تمنى مجاهد أحمد محمد، نجم المريخ والهلال السابق؛ والمحلل الفني لفضائية الكأس القطرية؛ ومدرب المراحل السنية باكاديمية سباير؛ الصحة والسلامة للشعب السوداني والأمة العربية والإسلامية، معرباً Advertisements عن أمله في عودة الحياة لطبيعتها في القريب العاجل، وحسب صحيفة اليوم التالي، يرأى القدال أن عودة الدوري في الظروف الحالية سيكون أمراً بالغ الصعوبة، غير أنه أكد إمكانية النشاط، واشترط أن يقام الممتاز بدون جمهور مع الالتزام التام بالإرشادات، مبيناً أن الفترة بعد منتصف يونيو ستكون مناسبة للغاية. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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