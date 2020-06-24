مدير الطيران .. يعلن توقف رحلات العالقين الجوية

أكد مدير الطيران المدني المهندس إبراهيم عدلان توقف رحلات العالقين الجوية، حتى يتسنى لوزارة الصحة إتمام الفحوصات المتراكمة للعالقين..

Advertisements

وأضاف عدلان في تصريح (لسونا) اليوم الاربعاء، ان فحوصات العالقين، كانت أكبر من طاقة المعامل الموجودة في استاك، ومركز جبرة، ومعامل السلاح الطبي..

وأضاف عدلان ان جدول الرحلات سيعود قريبا، بعد فراغ المعامل من فحص عينات العالقين الذين وصلوا البلاد..

يشار ان الرحلات الجوية للعالقين بدأت فجر الأحد الماضي 21،يونيو الحالي..

الخرطوم(أخبار الخليج 365)