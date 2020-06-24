(500) حالة إصابة بالإيدز بولاية سنار  

كشف د. علم الهدى أبو كليب مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار، أن هناك 500 حالة إصابة بالإيدز بالولاية في الفترة من 2005 وحتى الآن منها 114 حالة وفاه و209 حاله تتلقى العلاج بمراكز العلاج بسنجه وسنار. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه منسق الإيدز بولاية سنار والتي قدمت تقريرا مفصلا عن وضع مرضى الايدز والمشاكل والمعوقات التي تجابه ادارتها.

وقال أبو كليب إن مرضى الايدز بالولاية من الشرائح الضعيفة وتحتاج الوقوف معها مناشدا ديوان الزكاة وشركاء الصحة لدعم هذه الشريحة مؤكدا التزام وزارته بإزالة كل العقبات التي تواجه الادارة.

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وبحسب صحيفة اليوم التالي، أبانت منسق الايدز بالولاية أم المؤمنين محمد قسم السيد ان هناك 25 مركزاً للفحص الطوعي بمحليات الولاية السبع.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)