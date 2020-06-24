السُّودان يُعلِن رفضه التدخل الخارجي في (ليبيا)

التاريخ: 24-يونيو-2020
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عبَّرت وزيرة الخارجية السُّودانِّيّة أسماء عبدالله، أنَّ موقِف بِلادِها يظل يرفُض اي تدخُل خارِجي في ( ليبيا).
وبحسب صحيفة الوطن، قالت الوزيرة في حديثٍ مع موقع (رياح نيوز) : ( أنَّ السُّودان يعتبِر حل القضية الليبية يكمُن في تسويةٍ سياسية تجمع طرفي النزاع) ،مؤكِدةً تأييد(السُّودان)لِموقِف الجامعة العربية، وأنهُم ضد عملية إنتشار السِلاح التي تحدُث بِالمُدُنِ الليبية .
بينما كانت (مصر) قد عبَّرت عن رفضِها القاطِع لأي تدخُل عسكري في (ليبيا) وضرورة التمسُك بِإعلان (برلين) ، سيما بعد تلويح (القاهرة) بِتحريك الجيش المصري ناحية ليبيا لِحمايةِ حُدودِها الغربية .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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