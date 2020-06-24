اطمان والي القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم احمد على موقف انسياب سلعتي الوقود والدقيق بالوﻻية جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع لجنة توزيع السلع اﻻستراتيجية بالوﻻية برئاسة اﻻستاذ عبدالعظيم الجاموس الذي قدم تقريرا مفصلا عن انسياب السلع وعمليات شحن وترحيل حصة الوﻻية من سلعة الغاز ﻻحداث انفراج في السلعة خلال اليومين القادمين. ووجه الوالي المكلف بحسب سونا، بوضع المزيد من الضوابط لضمان انسياب السلع اﻻستراتيجية وايصالها للقطاعات المستفيدة بالوﻻية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انسياب سلعتي الوقود والدقيق بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.