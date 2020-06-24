عاجل.. تعليق من الخارجية بشأن الاشتباكات الحدودية مع إثيوبيا

الأربعاء 24 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد وزير الدولة للخارجية السودانية، أن الخيار الثابت والاستراتيجي تجاه سد النهضة هو الحوار، مشددا على أن السودان يتجنب أي تصعيد مع إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة.



وأضاف فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، أن الخرطوم وأديس أبابا شكّلتا لجانا وزارية مشتركة بشأن الحدود، موضحا أن الاشتباكات الحدودية بين السودان وإثيوبيا لا علاقة لها بسد النهضة.

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وأوضح وزير الدولة للخارجية السوادنية، أنه تم تشكيل بعثة أممية إلى السودان بطلب من الخرطوم، ولا وجود في السودان لإرهابيين أجانب، مؤكدا أن الخرطوم لا تمانع في تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا لخروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا على دعم بلاده للأمن والاستقرار لأبناء الشعب الليبى.

وتابع أن الخرطوم وواشنطن منخرطتان في حوار بشأن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب، قائلا: "نتوقع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريبا".