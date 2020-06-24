عاجل.. السودان يسجل إنخفاضًا ملحوظًا في الإصابات الجديدة بكورونا

الأربعاء 24 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكدت وزارة الصحة السودانية انخفاض نسبة الإصابة بكوفيد 19 في البلاد بحسب تقرير إدارة الوبائيات لنتائج فحوصات السبت إلى (98) حالة وتسجيل (8) وفاة و(139)حالة تعافي.

Advertisements وطبقا للتقرير سجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (36) حالة ولاية الجزيرة (27) ، النيل الابيض (2) سنار (حالة واحدة) الشمالية (حالة واحدة) نهر النيل (7) شمال دارفور (5) ، غرب دارفور (2) كسلا (2) وولاية القضارف (3) البحر الاحمر (9) وشمال كردفان (3). بينما سجلت حالات التعافي بولاية الخرطوم (119) حالة ولاية الجزيرة (16) شمال كردفان (4) حالات تعافي. وأوضح التقرير الوبائي أن العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ (8796)و حالات الوفاة (541) فيما بلغت جملة المتعافين (3599) .

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